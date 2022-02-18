Для того, чтобы оперативнее информировать пациентов, усилили работу регионального колл-центра горячей линии «122». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Адыгее ускорят получение результатов ПЦР-тестов. О проблеме рассказал руководитель Центра управления регионом Казбек Коджешау на совещании главы республики Мурата Кумпилова. Как стало известно, многие жители региона долго ждут ответа от служб. Поэтому минздраву Адыгеи дали ряд поручений по организации своевременного предоставления результатов теста на коронавирус.

Для того чтобы оперативнее информировать пациентов, усилили работу регионального кол-центра горячей линии «122». Звонки теперь принимаются круглосуточно. Для обработки обращений привлекли студентов учебных заведений. Волонтеры помогают жителям записываться на прием или вызвать доктора на дом.

- Время отработки исследования составляет до суток, - заявила заместитель министра здравоохранения Адыгеи Мариет Хагауджева. - Сегодня мы отладили маршрутизацию, чтобы минимизировать временной промежуток от момента забора анализа до получения результата исследования.

По словам Мариет Хагауджевой, все результаты ПЦР-тестов будут направляться в кол-центр.

Помимо этого, Мурат Кумпилов поручил создать в регионе единый контакт-центр учреждений здравоохранения региона. На месте смогут работать 80 операторов.