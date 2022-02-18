Разработка концепции нового микрорайона Краснодара почти завершена

Разработка концепции нового мкр Краснодара почти завершена Фото: пресс-служба краевой администрации

Разработку концепции нового микрорайона почти завершили в Краснодаре. В северо-восточной части города будут проживать более 330 тысяч человек. Об этом на брифинге сообщил главный архитектор Кубани Илья Поздняков.

- Концепция практически закончена, мы переходим к обсуждению с профессиональным сообществом и с общественностью. В ближайшие 2-3 недели мы соберем все предложения. Если они будут конструктивные, скорректируем концепцию. Если замечаний не будет, можно будет считать ее законченной, - отметил Илья Поздняков.

По его словам, на следующем этапе будут сформированы лоты и договоры комплексного развития. Кроме того, завершена подготовка проекта планировки территории. Реализовывать концепцию начнут уже в 2022 году, общий срок составит 20 лет.

Подчеркивается, что будут учитываться принципы комплексной застройки. Микрорайон будет состоять из фрагментов, по каждому закрепят параметры, период реализации и финансирование.

- На момент ввода каждый дом будет обеспечен местами в школах и детсадах. Будем заключать договоры, которые зафиксируют все обязательства инвестора. В случае их невыполнения территорию изымут, а инвестор будет выплачивать большие штрафные санкции, - отметил Илья Поздняков.