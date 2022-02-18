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Общество18 февраля 2022 11:44

В Сочи помещения «САХ по уборке города» продают за 430,6 миллиона рублей

Приобрести помещения компании будет возможно на торгах
Ангелина НАЗАРЧУК
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Спецавтохозяйство по уборке Сочи объявлено банкротом и выставлено на торги.

Спецавтохозяйство по уборке Сочи объявлено банкротом и выставлено на торги.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спецавтохозяйство по уборке Сочи было объявлено банкротом в июле 2020 года. На сегодняшний день недвижимость организации выставили на торги.

- Арбитражный управляющий признанного банкротом сочинского АО «Спецавтохозяйство по уборке города» заявила об аукционе по продаже имущества предприятия, - сообщили в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», имущество разделил на два лота. В первый включили помещения стоимостью 217 миллионов рублей, расположенные в центре города. Во втором лоте обозначили объекты недвижимости суммой в 174 миллионов рублей. Данный лот располагается в Хостинском районе Сочи.

«Комсомольская правда-Кубань» отмечает, что данные объекты недвижимости выдвигаются на аукцион в первый раз.

Напомним, на повторную продажу поставили и складскую недвижимость на улице Транспортной, 14/6. Склад оценивают в 38 миллионов рублей.