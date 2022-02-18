Наркопритон обнаружили полицейские в Кореновском районе Кубани

Наркопритон обнаружили в Кореновском районе Кубани Фото из архива КП

Наркопритон обнаружили в Кореновском районе Кубани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 47-летний житель принимал в своем доме наркозависимых, где те употребляли вещества. Полицейские обнаружили предметы для приготовления наркотиков, 57 граммов гашишного масла, более 67 граммов марихуаны.

- Следственным отделом ОМВД России по Кореновскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.