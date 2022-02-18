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Здоровье18 февраля 2022 12:24

За сутки в Адыгее выявлено 575 случаев заболевания COVID-19

Общее число зараженных с начала пандемии составило 38693
Валерия ГОДОВНИКОВА
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Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 7061 человек.

Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 7061 человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Адыгеи зафиксированы 575 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 7061 человек.

- Количество выздоровевших достигло 31039, за сутки выписались из больницы 312 человек, - уточняют оперштабе.

От инфекции скончались женщина из Тахтамукайского района и мужчина из Майкопа. Лабораторными исследованиями подтвердилось, что причиной смерти является именно коронавирус. В результате пандемии общее число умерших в Республике Адыгея достигло 863.

Что касается муниципалитетов, то уровень заболеваемости разный. В Майкопе общее количество зараженных составляет 17280. Почти в три раза меньше в Тахтамукайском районе – 5520. Далее по числу зараженных идет Майкопский район – 4948 инфицированных. В Красногвардейском районе ковид выявили у 2360 жителей, в Кошехабльском районе - у 2232, а в Гиагинском районе – 2110. Отметим, что самое низкое количество заболевших отмечается в Теучежском (1706) и Шовгеновском районах (1362). В Адыгейске зарегистрировали 1445 случаев заражения COVID.