Движение авто 19 февраля временно ограничат по улице им. Кондратенко в Краснодаре

Объехать участок предлагают по прилегающим путям Фото: krd.ru

Движение авто временно ограничат по улице им. Кондратенко в Краснодаре. На участке проведут ремонт теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, водители не смогут проехать на участке по улице им. Кондратенко от Войскового собора Святого благоверного князя Александра Невского до улицы им. Захарова.

- Ограничения введут с 8:00 19 февраля до 21 февраля включительно. Объехать участок ремонтных работ водители смогут по прилегающим улицам, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.