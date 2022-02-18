Уже 26 февраля 2022 года в Абрау-Дюрсо выступит поэтесса Ах Астахова!

«Ах Астахова выступит в Абрау-Дюрсо»

Моноспектакль Ах Астаховой «Без грима» – это выход за рамки привычного формата презентации стихов «человек и микрофон». Зритель буквально окажется внутри текста, смысла, сути лирики Астаховой.

Читая свои тонкие трогательные произведения из одноименного нового сборника, а также уже давно полюбившиеся публике стихи разных лет, автор хочет, чтобы зритель побывал в тех же местах и пережил те моменты, которые вдохновили ее на создание своих текстов. Постановка «Без грима» – это откровенный разговор на тему любви, одиночества, близости и принятии себя. 12+

Купить билет можно по ссылке.

Подробности по телефону: 8(800)100-9-100

Когда: 26 февраля, 18:00

Где: Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 13 (Конгресс-холл «Абрау-Дюрсо»)