Выбрали лучшего воспитателя детских садов Гиагинского района в Адыгее

В Гиагинском районе выбрали лучшего воспитателя года. Фото: Инстаграм администрации Гиагинского района.

В Адыгее выбрали лучшего воспитателя детских садов Гиагинского района. Первое место заняла воспитатель детского сада №2 «Ромашка». Елена Ретнева признана лучшей в своей сфере, за это она получила звание «Воспитатель года - 2022»

- В этом году в конкурсе приняли участие шесть педагогов дошкольных образовательных организаций Гиагинского района, - отметили в пресс-службе администрации Гиагинского района республики. - Все участники приложили немало усилий, чтобы показать свое мастерство в каждом конкурсном испытании.

Как сообщается, Елена Ретнева успешно прошла все этапы конкурсных испытаний. Члены жюри оценили ее выступление – высокие баллы она получила в состязаниях «Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастерская педагога».

- Победительница муниципального конкурса представит Гиагинский район на региональном этапе, - добавляют в администрации района.