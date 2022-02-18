Пропавший Роман Богачков Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

На Кубани ищут загадочно пропавшего несколько месяцев назад 17-летнего парня. Роман Богачков ушел из дома в Краснодаре 20 декабря, так и не вернувшись. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На связь с родными парень так и не вышел. Уточняется, что после исчезновения его видели в Анапе. Тогда он был одет в темную куртку, светлую кофту с капюшоном, синие джинсы и черные ботинки. Где находится пропавший в настоящее время – неизвестно. По факту исчезновения парня возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ.

Рост Романа Богачкова - 180 см, среднего телосложения, волосы с зачесом набок. Из особых примет – большое родимое пятно на тыльной стороне ладони правой руки, на верхней челюсти справа – два сросшиеся зуба.

Тех, кто обладает информацией о Романе Богачкове и его местонахождении следствие просит сообщить по телефонам 8(86133) 4-68-82, 8-988-509-72-23, 02 или 112.