Экстренные службы Геленджика «предотвратили» последствия землетрясения в море

Экстренные службы отработали учения в Геленджике Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Экстренные службы Геленджика отработали регулярные масштабные учения. По легенде специалисты предотвращали последствия землетрясения в море магнитудой 7 баллов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Согласно сценарию, землетрясение ощутили жители верхних этажей многоэтажек и сами конструкции. Здания частично повредились, а на верхних этажах разрушилась кровля.

В роли пострадавших и эвакуируемых выступили преподаватели и студенты колледжей города, а для отработки был выбран ЖК «Алые паруса». Штаб учений и оборудовали на пустыре около комплекса.

- Участники учений оперативно эвакуируют на носилках пострадавших, медики оказывают помощь. Одновременно к работе приступают аварийные бригады. В жилом комплексе отключают электричество, газ. После проверки целостности системы все восстанавливают, - рассказали в пресс-службе администрации Геленджика.

В заключение проводилась эвакуация оставшегося населения. На автобусах с машинами скорой и полицией студенты отправляются на пункт временного размещения.

Предварительно, учения прошли на высоком уровне, специалисты слаженно отработали во время сценария ЧС.