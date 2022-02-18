Более 1,3 млн дел и материалов рассмотрели суды Кубани в 2021 году Фото: пресс-служба краевой администрации

Более 1,3 миллиона дел и материалов рассмотрели суды Краснодарского края в 2021 году. Итоги подвели на расширенном совещании судей региона.

- Суды края в 2021 году рассмотрели более 1 миллиона 308 тысяч дел и материалов. Мы продемонстрировали возможность работать в новых условиях. Учитывая сложности, возникшие в связи с пандемией, за редким исключением рассмотрели все дела, поступившие в производство, - отметил председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.

Губернатор Кубани, присутствовавший на заседании, поблагодарил судей за работу.

- Ваши вердикты влияют как на судьбу отдельных жителей, так и на развитие городов и станиц, будущее всего региона. Рассчитываю на вашу бескомпромиссность, справедливое и законное принятие решений, - отметил Вениамин Кондратьев.

Как подчеркнул председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко, в прошедшем году внесены изменения в закон о мировых судьях, детализировали порядок рассмотрения кандидатов. Сегодня на Кубани насчитывается 270 судебных участков.

- Мы обратились в Госдуму РФ с предложением увеличить их число до 294. Также готовим изменения в границы участков, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на судей, - отметил Юрий Бурлачко.

В завершении собрания глава региона вручил благодарности лучшим специалистам судебного корпуса.