Умер основатель социологии в Адыгее Туркубий Афасижев

Туркубий Афасижев. Фото: instagram.com/muratkumpilov

Ушел из жизни именитый доктор социологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Адыгея Туркубий Афасижев. Его не стало на 85-м году жизни.

- Туркубий Индрисович принадлежал к плеяде блестящих ученых, которые стояли у истоков социологии в Адыгее, - отметил у себя на странице глава региона Мурат Кумпилов, – Он был одним из первых докторов социологических наук республики. Его имя широко известно в научной среде не только нашего региона, но и всего Северного Кавказа.

О причинах смерти ученого с большим именем пока не сообщается. Неизвестна на сегодняшний день и дата прощания с профессором.

- Всегда будем помнить этого яркого ученого и прекрасного человека. Соболезную родным и близким Туркубия Индрисовича, - выразил свое соболезнование родным Мурат Кумпилов.

СПРАВКА «КП»

Туркубий Афасижев более 35 лет проработал в Адыгейском госуниверситете, 18 лет возглавлял кафедру философии и социологии АГУ».

Он также автор большого количества научных статей, монографий и публицистических трудов. Профессор стал наставником для многих кандидатов и докторов наук.