Заместитель мэра Сочи Максим Цыганеш поздравил сотрудников транспортной полиции

Торжественно награждали сотрудников транспортной полиции Фото: пресс-центр администрации Сочи

18 февраля сочинское управление МВД России на транспорте отмечает 103 года со дня появления. Поздравить сотрудников правоохранительных органов приехали заместитель мэра Сочи Максим Цыганеш, председатель ГорСобрания Виктор Филонов, а также руководители МВД.

- По результатам прошлого года не было допущено ни одного преступления террористической и экстремистской направленности, - подчеркнул Максим Цыганеш.

Как удалось выяснить «Комсомольской правде-Кубань», знаком отличия «За безупречную службу городу Сочи» наградили подполковника полиции Артема Узуняна. Знак почета «За трудовые успехи на благо города Сочи» Максим Цыганеш вручил начальнику отдела уголовного розыска Григорию Волкову. Показавшие себя сотрудники были удостоены ведомственными знаками отличия, а также грамотами и благодарственными письмами.