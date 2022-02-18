Ремонт дорог стартовал в поселке Индустриальном Краснодара. В настоящее время здесь ремонтируют улицу Липовую и переулок Дорожный, сообщает пресс-служба городской администрации.

В ближайшее время стартует ремонт еще одного участка – в переулке Дорожном от улицы Дорожной до Магаданской. В этом году запланировано обновят пять дорожных зон в поселке Индустриальном.

- Участки включены в перечень работ по просьбам жителей поселка. Как и в центральной части города, ремонтируем смежные и прилегающие участки улиц, чтобы обновлять территории комплексно, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

В частности, улицу Липовую отремонтируют от переулка Дорожного до улицы Учительской на протяжении 0,2 километра. А в переулке Дорожном обновят участок протяженностью более 0,3 километра от улицы Липовой до Дорожной.

Всего в Краснодаре по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 33 дорожных участка. В следующем году запланировано обновить 38 участков.