Жители Адыгеи фиктивно зарегистрировали в своих квартирах иностранцев

Полицией Адыгеи в ходе рейдов выявлены факты фиктивной регистрации иностранцев. Фото: пресс-служба МВД по р. Адыгея

Полицейские Адыгеи выявили несколько случаев фиктивной регистрации иностранцев в квартирах жителей республики. Нарушения миграционного законодательства были выявлены в нескольких муниципалитетах Адыгеи. Сильно удивила сотрудников УВД 31-летняя жительница Тахтамукайского района. Ранее она уже была судима за не безвозмездную регистрацию у себя дома граждан других государств, однако, снова попалась на аналогичном преступлении.

- Выяснилось, что женщина фиктивно поставила на миграционный учет по месту пребывания гражданина одного из государств ближнего зарубежья. При этом она заведомо знала, что фактически проживать там он не будет, - рассказали в пресс-службе МВД по республике Адыгея.

Также составлены протоколы в отношении 63-летней жительницы Энема и 48-летнего мужчины из Кошехабльского района. По этим фактам проводятся дополнительные проверки, после материалы будут переданы в суд.

За фиктивную регистрацию иностранных граждан на территории Российской Федерации предусмотрено наказание сроком лишения свободы до трех лет