Жительница Адыгеи поверила службе безопасности банка и лишилась 650 тысяч рублей

Жительница Адыгеи стала жертвой распространенной схемы мошенничества. Фото: пресс-служба МВД по р. Адыгея

Жительница Майкопского района хотела получше сберечь свои накопления, однако лишилась их совсем. Пятидесятилетней женщине позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками банковской службы безопасности. Собеседники предупредили, что женщина находится в опасности и необходимо выполнить ряд условий, чтобы не остаться без денег. Несмотря на распространенную и известную схему мошенничества, майкопчанка поверила мошенникам и, действительно, лишилась 650 тысяч рублей.

- По словам «специалистов», неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя. Затем незнакомцы рекомендовали перечислить все средства на специально подготовленный для нее «безопасный» счет.

Введенная в заблуждение, женщина позабыла о неоднократных предостережениях полицейских и выполнила все советы, - рассказали в пресс-службе МВД по республике Адыгея.

Только спустя время женщина поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию. Следствием полиции Майкопа возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России. Стражи правопорядка устанавливают лиц, причастных к этому преступлению.