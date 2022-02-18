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Происшествия18 февраля 2022 15:23

Гаишники остановили пьяного водителя, кинув ему камень в лобовое стекло на Кубани

Погоня развернулась в станице Полтавской
Ева МУР
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Водителя остановили. Фото: скриншот видео

Водителя остановили. Фото: скриншот видео

В погоню пришлось пуститься сотрудникам ДПС в станице Полтавской. Там по центральным улицам разогнался до опасных скоростей водитель "Мазды". Позже в его крови найдут запредельную дозу алкоголя. Но поймали его не сразу.

- Работали сотрудники ДПС Славянского района. Водитель автомобиля "Мазда-6" вел себя неадекватно, и ему дали знак остановиться. Но он проигнорировал законные требования полицейских. Дорожные инспекторы были вынуждены отправиться в погоню, - цитирует газета "Голос правды" пресс-службу ОМВД Красноармейского района.

В итоге водителя загнали в западню, а чтобы привести в чувство, кинули кирпич в стекло. Этот момент попал на видео.

Теперь нарушитель наверняка лишится прав на управление автомобилем.