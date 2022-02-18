В Краснодарском крае появится второй по величине казачий культурно-этнографический комплекс

В станице Динской построят казачий культурно-этнографический комплекс площадью более 170 тысяч кв. метров. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Динском районе планируют открыть новую этнографическую станицу. Площадь казачьего культурно-этнографического комплекса составит 17 га и он станет вторым по величине в регионе. Самый крупный этнографический комплекс находится в Темрюкском районе. Атамань располагается на 60 га и является туристической изюминкой муниципалитета.

– Краевой проект по строительству казачьего культурно-этнографического комплекса будет реализован в западной части станицы Динской. Это будет масштабный комплекс, который займет площадь 174 тыс.кв.метров. Центральным местком станет главная площадь – майдан, а вокруг нее расположатся арка-звонница, аллея и музей казачьей славы, - рассказал глава района Евгений Пергун.

Также на территории комплекса будут воссозданы хаты казаков, дом священника, казачья управа, харчевня, в которой туристам будут подавать блюда традиционной кубанской кухни. Ожидается, что новый этнографический комплекс привлечет инвесторов и туристов в Динской район.