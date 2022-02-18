В Адыгее отмечают день освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков

В 1943 году в этот день Адыгея была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Фото: администрации Адыгеи.

18 февраля - важная дата для жителей Адыгеи. В 1943 году в этот день республику освободили от немецко-фашистских захватчиков. В честь этого памятного события в регионе проходят патриотические мероприятия. На центральном мемориале в Майкопе состоялось возложение венков и цветов к вечному огню.

- Почтить память защитников Отечества пришли руководство Адыгеи, ветераны, активисты патриотических объединений и жители республики, - рассказывают власти региона.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», после минуты молчания, был дан старт автопробегу по местам боевой славы. Он стартовал в Майкоп. Дальнейший маршрут пройдет через аул Понежукай, Адыгейск. Затем машины двинутся в аулы Шенджий и Тахтамукай. И завершится автопробег в Афипсипе.

В каждом из населенных пунктов пройдет возложение венков и цветов, а также минута молчания.

- Наш святой долг – сохранение памяти о великом подвиге освободителей, - обратился к жителям республики глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Забота о наших ветеранах, всех тех, кто с честью выдержал все испытания, внес неоценимый вклад в победу над врагом, в послевоенное восстановление страны и нашего региона.