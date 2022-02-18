В Новороссийске отреставрируют памятник-ансамбль «Малая земля»

В Новороссийске приступили к обследованию памятника-ансамбля «Малая Земля» для последующей реставрации. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Новороссийске реставраторы приступили к обследованию памятника-ансамбля «Малая земля». Один из самых известных мемориалов на Кубани нуждается в реставрации, но перед тем, как приступить к ремонтным работам, предстоит изучить архивные материалы в местном историческом музее.

- Подрядная организация уже получила в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия РФ разрешение. Специалисты изучат архивную техническую документацию из фондов музея-заповедника. Реставраторы произвели лазерное сканирование сооружения и скоро приступят к обследованию памятника-ансамбля «Малая Земля», чтобы оценить объем работ, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Малая Земля» относится к объектам культурного наследия федерального значения. На первичное обследование мемориала выдели 5 млн рублей из краевого бюджета в рамках краевой госпрограммы «Развитие культуры» До сентября подрядчики подготовят отчет о техническом состоянии памятника, после чего начнется разработка научно-проектной документации. Цель всех мероприятий – устранить дефекты и при этом сохранить облик мемориала.