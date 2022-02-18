Жительница Адыгеи потеряла 650 тысяч из-за мошенников из «службы безопасности банка»

Стражи правопорядка устанавливают лиц, причастных к этому преступлению. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Майкопском районе Адыгеи 50-летняя женщина перевела деньги аферистам. Весь день ей поступали звонки из «службы безопасности банка». Собеседник пытался убедить свою жертву, мол на нее пытались оформить кредит. Казалось бы, все знают: если вам звонят из банка и сообщают о каких-либо действиях, то самым лучшим способом спасти свои финансы станет окончание разговора.

Но женщина занервничала и стала слепо следовать указаниям обманщиков.

Аферист настоятельно рекомендовал перевести деньги на специально подготовленный счет. Что женщина и сделала. В общей сложности она перевела 650 тысяч рублей. После потери всех сбережений она поняла, что столкнулась с мошенниками. Потому обратилась в полицию.

- По данному факту следствием полиции Майкопа возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России "Мошенничество", — заявили «Комсомольской правде» - Кубань» в Управлении МВД по Республике Адыгея.

Стражи правопорядка устанавливают лиц, причастных к этому преступлению. Однако, как правило, разыскать таких аферистов не просто. Потому в полиции рекомендуют быть осторожными.

- Во время телефонного разговора работники банков никогда не требуют сообщить персональные данные, - говорят в полиции.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то сразу же позвоните в банк либо лично посетите его и убедитесь, что с вашими счетами все в порядке.