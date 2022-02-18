Народный фронт в Краснодарском крае: цена на ПЦР-тесты снижена

Цена на ПЦР-тесты снижена Фото: Иван МАКЕЕВ

Повторный мониторинг цен на ПЦР-тесты на COVID-19 в Краснодарском крае, проведенный Народным фронтом, показал, что в основной массе стоимость диагностики в сравнении с первым мониторингом осталась прежней, но есть и снижение в частных лабораториях на 200 руб. Это немного, отмечают общественники, но, если в семье в зоне риска несколько человек, разница уже существенная.

Сегодня на Кубани самая высокая в сетевых лабораториях цена на ПЦР-тест – 1787 руб., а самая низкая – 950 руб.

Ситуация с заболеваемостью в регионе продолжает оставаться напряженной. С 11 января в Краснодарском крае начала расти суточная заболеваемость коронавирусом. 27 января впервые с начала пандемии в регионе выявили более 1 тыс. зараженных за сутки. За февраль антирекорды по суточному приросту новых случаев неоднократно обновлялись. Очередной исторический максимум обновился 16 февраля: около 5 тыс.человек.

«Сегодня как никогда важна доступность цен на ПЦР-тестирование. Именно поэтому активисты Народного фронта обращают внимание на недопустимость их роста в столь сложное время. В начале февраля генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил прокурорам всех субъектов провести проверки обоснованности стоимости лабораторных исследований методом ПЦР в лабораториях медицинских учреждений и центров. Мы как общественники не можем оставаться в стороне и постоянно контролируем ситуацию, держим руку на пульсе», – прокомментировал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае Сергей Костылев.

Результаты мониторинга представители Народного фронта передадут в министерство здравоохранения региона.