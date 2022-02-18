В Москве презентовали курорты Краснодарского края

Москва и Краснодарский край стали союзниками в туротрасли. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Два самых популярных направления в России, Москва и Кубань, начнут сотрудничать между собой. Об этом стало известно на презентации курортов Краснодарского края, которая прошла совместно с комитетом туризма в столице.

- Одной из целей презентации было сломать стереотипы о сезонности краевых курортов, - рассказала министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина. - Нам важно рассказать о новых форматах отдыха, которые актуальны не только несколько месяцев, но и круглый год.

На презентации представили несколько десятков организаций Краснодарского края. Это были различные гостиницы, санатории, винодельни. Всего на мероприятии собралось более 100 туроператорских компаний Москвы.