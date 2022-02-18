В январе Кубань стала самым упоминаемым регионом в СМИ

5271 тыс. раз Краснодарский край упоминался в СМИ в контексте национальных проектов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В контексте национальных проектов Краснодарский край стал самым упоминаемым регионом России в СМИ. В январе 2022 года Кубань не только вошла в тройку лидеров, но и возглавила топ. На втором месте оказалась Нижегородская область, а на третьем – Татарстан.

- Кубань являлась лидером по итогам предыдущего года, а в январе сохранила свои позиции. 5 тысяч 271 раз она упоминалась в теме национальных проектов, - говорится в исследовании "Медиалогии".

В январе людям наиболее интересно было увидеть список участников национального проекта по производительности труда. Кроме того, пользователи искали информацию о финансировании нацпроектов на 2022 год. Еще одна популярная тема - итоги реализации нацпроектов в Краснодарском крае в 2021-м.