Полицейские Адыгеи выясняют, кто сбил и бросил женщину на трассе М-4 «Дон»

Полиция Адыгеи выясняет, как на трассе М-4 "Дон" оказалась травмированная женщина. Фото: пресс-служба МВД по р. Адыгея

В Адыгее на трассе М-4 «Дон» проезжавшие мимо водители заметили лежащего у обочины человека. Заплаканная и сильно травмированная женщина не смогла толком объяснить, что с ней произошло. Неравнодушные люди предположили, что ее сбил автомобиль, но виновник не остановился и покинул место ДТП. Пострадавшей вызвали скорую помощь, врачи которой доставили женщину в больницу Адыгейска. Полицейские начали проверку по факту произошедшего.

- Обстоятельства подтверждены. Все это случилось 06 февраля 2022 года. В этот день в больницу города Адыгейска бригадой скорой медицинской помощи с различными травмами была доставлена женщина, которую проезжающие водители обнаружили на М-4 «Дон». В медучреждении ей оказана необходимая помощь, - рассказали в пресс-службе МВД по республике Адыгея.

Сейчас следователи изучают видео с камер наблюдения, чтобы установить все обстоятельства, при которых женщина получила тяжелые травмы.

За оставление места ДТП последует наказание в виде лишение права управления транспортным средством на срок от 1 года до 1,5 лет либо административный арест на срок до 15 суток.

Если же в аварии пострадали люди, то водитель обязан дождаться сотрудников ГИБДД на месте происшествия, либо же доставить пострадавшего больницу, но потом вернуться на место аварии для объяснения с полицейскими.