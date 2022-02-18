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Происшествия18 февраля 2022 19:33

Житель Каневского района предстанет перед судом за сбыт поддельных денежных знаков и попытку дать взятку

Обвинительное заключение в отношении фальшивомонетчика утверждено прокуратурой
Евгения ХАЛИКОВА
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Мужчина сначала расплатился фальшивыми деньгами, а после пытался дать взятку участковому

Мужчина сначала расплатился фальшивыми деньгами, а после пытался дать взятку участковому

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В продуктовом магазине станицы Каневской 37-летний местный житель расплатился фальшивой тысячерублевой купюрой. Продавец подделку заметил не сразу, но обнаружив в кассе фальшивые деньги, обратился за помощью к сотрудникам полиции. С помощью камер наблюдения сбытчика нашли быстро, однако взятый за серьезное преступление каневчанин попытался уйти от ответственности.

- После задержания гражданин, ранее судимый за аналогичное преступление, пытался дать взятку сотруднику полиции за непривлечение его к уголовной ответственности, - сообщили подробности «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

К статье «сбыт поддельных денежных знаков» прибавилось обвинение в покушение на дачу мелкой взятки. Прокуратура Каневского района утвердила обвинительное заключение, уголовное направлено в районный суд для рассмотрения по существу