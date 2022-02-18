В 2021 году госслужащие Краснодарского края получили взяток на 1 млрд рублей

Деньги, автомобили и недвижимость пытались скрыть в 2021 году госслужащие Краснодарского края Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2021 году сотрудники прокуратуры Краснодарского края в ходе проверок выявили 7,7 тысячи нарушений антикоррупционного законодательства. Почти тысяча кубанских госслужащих попытались не указали в декларациях о доходах банковские счета и недвижимое имущество. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, от внимания проверяющих пытались увести 109 млн рублей, 82 автомобиля, 233 объекта недвижимости и кредитов на общую сумму более 50 млн рублей.

- Особое внимание уделялось контролю за расходами чиновников и обращению в доход государства неправомерно нажитых активов. По результатам проверок в суд направлено 5 исков об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы на сумму более 83 млн руб. Реально применена гражданская конфискация имущества стоимостью свыше 33 млн руб. Эти средства были перечислены в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Были уволены в связи с утратой доверия 30 чиновников. Результаты прокурорских проверок стали поводом для возбуждения 65 уголовных дел в отношении госслужащих, чья коррупционная деятельность нанесла ущерб в размере более 1 млрд руб. Средний размер взятки в 2021 году составил 415 тысяч рублей. Только 130 млн рублей, которые были получены должностными лицами незаконно, были возвращены в бюджет.