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Общество18 февраля 2022 20:32

Более 1,3 млн дел и материалов было рассмотрено в судах Краснодарского края за 2021 год

В регионе действуют 270 мировых судебных участков, но их количество будет увеличено
Евгения ХАЛИКОВА
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В 2021 году суды Краснодарского края рассмотрели более 1,3 млн дел и материалов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2021 году суды Краснодарского края рассмотрели более 1,3 млн дел и материалов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре прошло расширенное заседание региональных судей под председательством главы Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова. На совмещении подвели итоги работы в 2021 году. В прошлом году в судах Кубани было рассмотрено более 1,3 млн дел.

– Суды Краснодарского края в прошлом году продемонстрировали возможность работать в новых условиях. Учитывая сложности, возникшие в связи с пандемией, за редким исключением рассмотрели все дела, поступившие в производство. Работу удалось наладить таким образом, что она стала эффективной, прозрачной, понятной и бесперебойной, – рассказал председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.

Сейчас в регионе помимо судов общей юрисдикции действуют 270 мировых судебных участков. Нагрузка на районные и городские суды Краснодарского края – одна из самых высоких в стране. В 2022 году количество участков будет увеличено до 294. Также, в ЗСК Краснодарского края готовят изменения в границы участков, чтобы нагрузка на судей была равномерной.