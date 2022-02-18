В судах Краснодарского края к самостроям будут относиться с жесткой и принципиальной позицией

Вопросы градостроительной политики и изменения вида назначения земель обсудили на расширенном совещании судей региона. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев обсудил с председателем Краснодарского краевого суда жесткую и принципиальную позицию судебной системы по соблюдению градостроительных норм. Иначе регион заполонят самострои, считает губернатор региона.

– Исполнительная, законодательная и судебная власти работают ради комфорта жителей, и ни одна из ветвей не должна заменять другую. При вынесении решения судебная не может подменять исполнительную в выдаче разрешений на строительство. От этой коммуникации зависит жизнь не только конкретного квартала, но и всего города и в целом края, – заявил глава региональной администрации Вениамин Кондратьев.

Алексей Шипилов согласился, что самовольное строительство стало проблемой Кубани. Особенно страдает от самоуправства застройщиков курортные города Краснодарского края. Упорядочить развитие городов и районов региона должны Генпланы. Концепции городского будущего уже приняты в Анапе, Геленджике и в Краснодаре.