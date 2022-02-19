В Краснодарском крае становится больше компаний, внедряющий на производстве бережливые технологии

Кубанская компания по переработке металла будет внедрять бережливые технологии. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Еще одна кубанское предприятие присоединилось к национальному проекту «Производительность труда» и будет внедрять на производстве бережливые технологии. Компания по переработке металлов подписало соглашения об участии в программе с министерством экономики Краснодарского края и Региональным центром компетенций.

– Переработка лома металлов – высокотехнологичный процесс. Он требует комплексного подхода в оптимизации транспортных и производственных расходов. Руководство предприятия видит большой потенциал для внедрения бережливых практик, которые помогут компании достичь новых высот, – рассказал министр экономики края Алексей Юртаев.

Кубанские переработчики металла имеют пункты приема лома в семи регионах страны. Из вторичного сырья после переработки макулатуры, полимеров и цветного лома производят полистирол и пластик.