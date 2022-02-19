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Происшествия18 февраля 2022 21:28

Избившего полицейского мужчину задержали на Кубани

На данный момент ему грозит штраф до полутора тысяч рублей
Мария ЧАЛАЯ
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Полицейский получил сотрясение мозга во время задержания хулигана.

Полицейский получил сотрясение мозга во время задержания хулигана.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белореченском районе Краснодарского края задержали 19-летнего хулигана, избившего сотрудника полиции. Напомним, все случилось поздним вечером, когда молодой человек устроил пьяный дебош. Парня решил остановить 39-летний майор полиции. Но, когда правоохранитель пытался успокоить хулигана, получил травму.

- Сотрудник МВД находился в гостях у своего приятеля, когда услышал странные крики на улице, - уточнил «Комсомольской правде»-Кубань» источник из правоохранительных органов. - Он попытался пресечь противоправные действия и несколько раз получил по голове.

Но в итоге нарушитель был задержан в тот же вечер. Его доставили в отдел полиции для разбирательств. В отношении парня составили материал по статье «Мелкое хулиганство». Ему грозит штраф до 1000 рублей.

А тем временем сам майор полиции находится в ЦРБ Белореченска с сотрясением головного мозга.

- Обстоятельства случившегося выясняются, - добавляют в полиции.