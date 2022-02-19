В дни весенних каникул проживание на курортах Красной Поляны для школьников будет бесплатным

В дни школьных каникул Красная Поляна станет бесплатной для школьников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В дни школьных весенних каникул проживание в отелях Красной Поляны для школьников будет бесплатным. Семьи детьми смогут разместиться в отелях, где оплату за проживание снимут только со взрослых членов – родителей или других родственников. Бесплатными для детей школьного возраста будут и развлечения на территории курорта с 18 марта по 11 апреля 2022 года.

- Для семей с детьми на это время предусмотрено бесплатное проживание детей в отелях с завтраками и программа из 10 развлечений - это подъем по канатной дороге на панорамную площадку, экскурсии горнолыжные тренировки с инструктором, хаски-центр и многое другое, - рассказали в отделе по стратегическому развитию курорта.

Акции помогут сэкономить на отдых до 40%. Также в рамках программы гости курорта получат купоны на посещение горных бань, аквапарка и других развлечений курорта.