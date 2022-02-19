В станице Васюринской найдены тела мужчины и женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пропавшую молодую пару нашли мертвыми в гараже на Кубани. Об этом сообщает «КП»-Кубань» источник из правоохранительных органов.

Двух погибших людей обнаружили в гаражном кооперативе «Автолюбитель» станицы Васюринской Краснодарского края. Тела нашли в машине, что находилась в одном из боксов, который был закрыт изнутри.

- Погибшие - жители станицы Васюринской. Это 48-летний мужчина и 38-летняя женщина, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» источник из правоохранительных органов. - Их тела находились внутри серебристого ВАЗ-21093, владельцем которого и являлся мужчина.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», родственники погибших забили тревогу, когда не смогли дозвониться. Их стали разыскивать. В итоге обнаружили мужчину и женщину почти спустя сутки.

- На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза, - сообщают «КП» - Кубань» правоохранители.

Выясняются обстоятельства гибели мужчины и женщины. По предварительной причине, они отравились выхлопными газами. Известно, что погибший был холост, а его спутница - в разводе, у нее остался 13-летний сын.