Озвучены предварительные причины смерти найденной в гараже пары на Кубани

В гараже найдено тело 48-летнего мужчины и 38-летней женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны предварительные причины смерти найденной в гараже пары на Кубани. Напомним, в гаражном кооперативе станицы Васюринской найдены тела мужчины и женщины. Погибшие находились в машине, которая стояла в одном из боксов. В свою очередь, гараж был закрыт изнутри. Именно это дает основание правоохранителем полагать, что криминальный характер их смерть не носила.

Как считают эксперты, пара погибла, отравившись угарным газом.

- Поскольку мужчина не заглушил двигатель, а авто находилось в замкнутом, почти не продуваемом помещении гаража, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» правоохранители.

Но точную причину смерти удастся выяснить лишь после того, как будут готовы результаты судебно-медицинской экспертизы.

- Обстоятельства произошедшего уточняются, ведется расследование, - добавили в полиции.