Погода в Краснодаре 19 февраля 2022: в краевой столице прогнозируют усиление ветра

В Краснодаре 19 февраля прогнозируют усиление ветра Фото: krd.ru

Предпоследние зимние выходные не принесут погодных сюрпризов. Так, в Краснодаре в субботний день ожидается облачная погода с прояснениями. И лишь ночью и утром в краевом центре возможны осадки в виде дождя.

Рассказываем, какой будет погода в Краснодаре 19 февраля 2022 года.

- Ночью и утром пройдет дождь. Днем существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный будет достигать 4-9 метров в секунду, ночью и утром порывы достигнут 15 метров в секунду, днем - до 12 метров в секунду, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А столбики термометров 19 февраля ночью достигнут 2-4 градусов тепла, днем - 8-10.