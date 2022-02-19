В Новороссийске сократят вредные выбросы до 2030 года

В Новороссийске снизят уровень загрязняющих веществ на 5%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске до 2030 года планируют снизить уровень загрязняющих веществ на 5%. Город-герой стал участником кампании Всемирной организации здравоохранения и ООН BreatheLife.

- Мы уже начали внедрять инициативы в сфере транспорта, промышленности, сбора твердых коммунальных отходов, – рассказал заместитель главы города-героя Роман Бреус. - Это должно помочь улучшить экологическую ситуацию.

Также он подчеркнул, что для Новороссийска особенно важно участвовать в программе, так как в городе развита тяжелая промышленность, на трассах, пролегающих в городе, идет активное движение большегрузов.

Также в планах приобрести современные троллейбусы и автобусы, построить велодорожки, снабдить парковки и торговые центры зарядками для электромобилей и установить фонари на солнечных батареях.