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Карта Кубани18 февраля 2022 23:29

В Новороссийске сократят вредные выбросы до 2030 года

Уровень загрязняющих веществ планируют снизить на 5%
Мария ЧАЛАЯ
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В Новороссийске снизят уровень загрязняющих веществ на 5%.

В Новороссийске снизят уровень загрязняющих веществ на 5%.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске до 2030 года планируют снизить уровень загрязняющих веществ на 5%. Город-герой стал участником кампании Всемирной организации здравоохранения и ООН BreatheLife.

- Мы уже начали внедрять инициативы в сфере транспорта, промышленности, сбора твердых коммунальных отходов, – рассказал заместитель главы города-героя Роман Бреус. - Это должно помочь улучшить экологическую ситуацию.

Также он подчеркнул, что для Новороссийска особенно важно участвовать в программе, так как в городе развита тяжелая промышленность, на трассах, пролегающих в городе, идет активное движение большегрузов.

Также в планах приобрести современные троллейбусы и автобусы, построить велодорожки, снабдить парковки и торговые центры зарядками для электромобилей и установить фонари на солнечных батареях.