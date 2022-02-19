В Краснодаре открылись все ярмарки выходного дня Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодаре 19 февраля открылись все ярмарки выходного дня. Об этом сообщили в администрации кубанской столицы.

- На 12 ярмарках выходного дня работают около 600 сельхозпроизводителей из 16 районов края, они привезли 90 тонн сельхозпродуктов, выращенных и произведенных на Кубани, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодара.

Работают ярмарки выходного дня в Краснодаре с восьми утра и 15 часов. На них можно купить молочку, мясо, овощи, фрукты, кондитерские изделия и многое другое.

- За прошлый ярмарочный сезон в Краснодаре продано свыше 5 000 тонн продовольствия, - пояснили в мэрии.

Ярмарки находятся по адресам

ул. им. Будённого (между ул. Красной и ул. Рашпилевской);

ул. Уральская, № 170/7;

ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи строения № 216/1);

ул. Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26);

ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11);

ул. им. Дзержинского (вблизи дома № 213);ул. им. Каляева (вблизи строения № 198);

ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1);

ул. Одесская (вблизи дома № 48).

По просьбам жителей дополнительно организована торговая площадка по ул. им. Захарова (вблизи дома № 23).