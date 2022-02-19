В Сочи едут отдыхать со всей страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 10 процентов снизилось число постояльцев отелей в Сочи. Об этом говорится в отчете мэрии Сочи, который опубликовали на курорте.

- 2,67 млн человек отдохнули в отелях и гостиницах Сочи в 2021 году. Это на 10,1 процента меньше, чем было в 2020-м, - говорится в отчете. – Тогда, в 2020 году, на курорте останавливались 2,97 млн человек.

Как оказалось, официально число постояльцев снизилось после того, как в Сочи создали отдельную федеральную территорию «Сириус». Организовали ее в 2020 году. Здесь в 2021 году в гостиницах и отелях проживали 516 000 туристов.

Если же сложить цифры Сочи и «Сириус», то туристов было даже больше в 2021 году - 3,2 млн человек.