Центр управления региона Адыгеи взял на практику студентов

В течение месяца студенткам предстоит пройти обучение у специалистов ЦУР. Фото ЦУР по РА.

Студенты Адыгейского государственного университета начали производственную практику в Центре управления регионом республики. На протяжении месяца лишь двое учащихся 3 курса отделения «Реклама и связи с общественностью» пройдут обучение у специалистов ЦУР. Им дадут практические знания по направлениям: социология, smm и продвижение.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», такая возможность выпадает не каждому студенту университета. Пройти практику на базе ЦУР могут только активисты вуза.

- В 2022 году ЦУР Адыгеи продолжает работу в рамках сотрудничества с вузами, - рассказал руководитель Центра управления регионом республики Адыгеи Казбек Коджешау. - И это хороший показатель, что студенты выбирают нашу организацию как площадку для применения своих знаний в практике.

Казбек Коджешау также отметил, что именно в Центре управления регионом республики есть возможность на конкретных примерах работы показать востребованность специалистов digital сферы в органах госвласти.