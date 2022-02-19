Жители Кубани могут получить налоговый вычет за занятия спортом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Кубани могут получить налоговый вычет за занятия спортом. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

- Для того чтобы получить налоговый вычет за занятия спортом, необходимо, чтобы организация, в которой занимается человек, входила в специальный перечень. На сегодняшний день в нем размещены уже 40 предпринимателей региона, - пояснили в администрации Краснодарского края.

Пока что получить вычет можно через работодателя, а с 2023 года это можно будет сделать самостоятельно в Госуслугах.

- Часть денег возвращают за занятия в спортивных организациях и у индивидуальных предпринимателей, вошедших в специальный перечень, - пояснили в администрации Краснодарского края.