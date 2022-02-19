Мэр Краснодара назвал позорищем провода на улице Красной

Улица Красная Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Мэр Краснодара назвал позорищем опоры линий электропередачи, которые сейчас есть на главной улице города.

- Надо синхронизировать все рабочие процессы и привести главную улицу города в порядок. Это же позорище. Опоры уже просто не держат массу этих кабелей, - сказал Андрей Алексеенко.

Воздушные сети электропередачи и связи перенесут под землю на улице Красной в Краснодаре. Такое поручение дал мэр кубанской столицы Андрей Алексеенко.

- Работа в этом направлении уже ведется — разработан проект решения гордумы о внесении изменений в Правила благоустройства города. Он уже проходит процедуру согласования, - рассказали в мэрии Краснодара.

Сначала улицу Красную обследуют, на это уйдет месяц, а потом приведут в порядок. Так все провода, которые идут по воздуху, перенесут под землю.

Также в городе прекратят выдавать разрешения на проведение коммуникаций по воздуху. Кстати, в Краснодаре уже убрали под землю провода на улице Солнечной. Планируют убрать и две цепи по улице Новокузнечной.