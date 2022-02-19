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Общество19 февраля 2022 7:51

Росприроднадзор ищет владельцев свалки площадью 4 гектара в Краснодаре

Создатели «мусорных островов» должны будут возместить ущерб, причиненный окружающей среде
Евгения СОРОКА
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Чаще всего незаконные свалки появляются далеко от жилых кварталов местах. Фото: instagram.com/rosprirodnadzor_yuzhnoye/

Чаще всего незаконные свалки появляются далеко от жилых кварталов местах. Фото: instagram.com/rosprirodnadzor_yuzhnoye/

Росприроднадзор ищет владельцев свалки площадью 4 гектара в Краснодаре. «Мусорные острова» обнаружили в Карасунском округе города. Здесь найдены горы строительных и бытовых отходов.

- Зафиксированы также места мойки автомобилей от излишков и остатков цементно-бетонной смеси с площадью разливов около 400 квадратов, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Южном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Как говорят инспекторы, горы отходов с завидной регулярностью появляются далеко от жилых кварталов: в лесополосах, на участках промзоны и частного сектора. Но зачастую серьезно загрязняют окружающую среду.

- Специалисты уже взяли пробы почв и отходов для установления показателей загрязнений, - уточняют в ведомстве.

А тем временем устанавливаются собственники земельных участков, на которых появились свалки. Создатели «мусорных островов» должны будут возместить ущерб, причиненный окружающей среде.