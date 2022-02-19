В Адыгее обсудили вопросы предупреждения терроризма

Во время конференции отметили, что Адыгея является мирной республики, но важно усилить профилактику, чтобы такой она и оставалась. Фото: пресс-службы МГТУ.

В Майкопском государственном университете состоялась конференция для студентов. На ней обсудили вопросы предупреждения терроризма. Как удалось узнать «КП» - Кубань», особое внимание сегодня уделяется недопущению вовлечения подрастающего поколения в деструктивные неформальные молодежные объединения.

- Безопасность — это непростая тема,- отметил проректор по социально-бытовой и воспитательной работе МГТУ Мурат Брантов. - Нам необходимо развивать полноценную систему студенческих объединений, основанную на их многообразии, на единстве идеологических установок, целью которых является воспитание гармонично развитого молодого человека.

Мурат Брантов отметил, что важно работу по предупреждению терроризма проводить регулярно и качественно. Особенно в молодежной среде.

Зрители и участники услышали не только доклады. Были представлены еще и анимационные ролики: «Нет терроризму» и «Антитеррор в сети».

Во время конференции отметили, что Адыгея является мирной республикой - в ней нет межнациональных, межрасовых или межэтнических столкновений. Главное - усилить профилактику, чтобы такой она и оставалась.