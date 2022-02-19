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Общество19 февраля 2022 8:08

Из-за массовых нарушений организаторов в Краснодаре отменили «Казачьи единоборства»

Отмену мероприятия прокомментировал и президент федерации ММА Юрий Батмен
Варвара ДЫМ
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Из-за массовых нарушений организаторов в Краснодаре отменили «Казачьи единоборства». Об этом сообщает департамент по физкультуре и спорту администрации Краснодара.

- Соревнования по детским единоборствам не могут быть проведены согласно постановлению губернатора Кубани о режиме повышенной готовности из-за коронавируса, - сообщили в ведомстве. - Организация не приняла это во внимание. Отмену мероприятия прокомментировал и президент федерации ММА Юрий Батмен.

- Такого вида спорта, как «Казачьи единоборства», нет. А еще нет квалифицированных судей для данного мероприятия. Ну и эти спортивные мероприятия не были включены в план из-за того, что организаторы не предоставили пакет необходимых документов, - сообщил Батмен.