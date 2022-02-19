В госпиталях Краснодарского края много коронавирусных больных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

4494 случая заболевания COVID-19 выявлено в Краснодарском крае 19 февраля 2022. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

- Среди заболевших 2741 женщина и 1753 мужчины, в том числе 432 ребенка. Самому младшему пациенту 4 дня, а старшему – 96 лет, - говорится в сообщении оперштаба.

Больше всего заболевших в Краснодаре - 1546 человек. Меньше – в Щербиновском районе – 1 больной.

Дома от коронавируса лечатся 48714 жителей Кубани. У всех подтвержденный диагноз - ковид.

- В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 106 человек, на ЭКМО – 5, - говорят в оперштабе.