В Краснодаре из-за нарушения антиковидных мер закрыли «Дом печати»

После 23:00 запрещена работа заведений. Фото: instagram.com/dps_kk

Гастромаркет «Дом печати» опечатали за работу после полуночи. Как сообщает Роспотребнадзор Кубани, в заведении не соблюдались меры по борьбе с коронавирусом. Напомним, в Краснодарском крае все еще продолжает действовать режим повышенной готовности. После 23:00 запрещено проведение развлекательных мероприятий. А также не разрешается работать ресторанам, кафе и барам.

- За нарушение режима повышенной готовности гастромаркет на улице Горького, 104, не работает до решения суда, - сообщают в пресс-службе департамента потребительской сферы Краснодарского края.

Нарушение также выявлено в кальянной «ALBA» на проспекте Чекистов, 13. Во время рейда выяснилось, что посетителям предоставляли услуги по курению кальяна.

- На владельца заведения составили административные протоколы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-служба департамента потребительской сферы Краснодарского края.