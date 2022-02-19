Ориентировочное время восстановления нормативного давления - 18:00. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Часть жителей Геленджика осталась без воды из-за аварии. Благо цивилизации отключили 19 февраля в 09:00.

В связи с ремонтными работами водоснабжение отсутствует в жилых домах на улицах Совхозной и Фадеева, также в районе «Тропы здоровья». Сколько людей попало в зону отключения, пока неизвестно. Но работу на аварийном участке уже начали.

- Ориентировочное время восстановления нормативного давления - 18:00, — говорится в Instagram «Концессий Водоснабжения».

Жителям и гостям курорта приносят извинения за временные неудобства.

Напоминаем, чтобы избежать аварийных ситуаций, недавно водоснабжение отключали на улицах Курзальной и до Революционной площади. Затронут был весь район набережной, Прибрежный переулок, улица Южная и Крымская, а также весь участок с Полевой и Леселидзе.