Губернатор Кубани во время подписания соглашения. Фото: admkrai.krasnodar.ru

До 22 млн человек планирует увеличить Краснодарский край туристический поток к 2030 году. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Сочи во время подписания соглашения о совместном развитии туристической инфраструктуры региона с корпорацией Туризм.рф.

– К 2030 году Кубань планирует увеличить турпоток до 22 млн человек., - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - В крае сегодня активно развиваются гастрономический туризм, сельский, познавательный, винный. Появились зимние пляжи. Около 40% отдыхающих в прошлом году приезжали в межсезонье.

Вениамин Кондратьев сообщил, что в 2021 году в 3,5 раза вырос инвестиционный портфель санаторно-курортной отрасли региона.

- Таким образом, он достиг 108 млрд рублей, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Наши курорты – жемчужина всей страны. В рамках реализации соглашения с корпорацией Туризм.рф Краснодарский край сможет поднять санаторно-курортную отрасль на качественно новый уровень.