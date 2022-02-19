Краснодарская бальнеолечебница. Фото: администрация Краснодара

В Краснодарской бальнеолечебнице оздоровят около 5 тысяч детей. Сообщает исполняющий обязанности начальника управления по вопросам семьи и детства администрации Краснодара Лидия Тесля.

- Дети могут получить бесплатные путевки в бальнеолечебницу, - сообщила исполняющий обязанности начальника управления по вопросам семьи и детства администрации Краснодара Лидия Тесля. – Так, в прошлом году здесь оздоровились более 4,5 тыс. ребят.

Получить путевку ребята могут с февраля по ноябрь. Для этого родители должны обратиться в соцзащиту по месту жительства. Сама лечебница участвует в программе бесплатного оздоровления детей уже 11 лет. Ребят ждут физиопроцедуры, лечение минералкой, «соляная» пещера, лечебная физкультура, массаж и многое другое.