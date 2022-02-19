Авария на трассе в Новороссийске. Фото: ГИБДД Краснодарского края

В Новороссийске в аварии с двумя большегрузами пострадали два человека. Сообщили сайту «КП»-Кубань» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Краснодарского края.

Авария на трасе в Новороссийске. Фото: ГИБДД Краснодарского края

- По предварительным данным, около 11 часов утра 19 февраля в районе седьмого километра автодороги «ЖД петля» столкнулись два большегруза, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Краснодарского края. – Один из грузовиков выскочил на встречную полосу движения. Пострадали два человека.