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Происшествия19 февраля 2022 10:23

В Новороссийске в аварии с двумя большегрузами пострадали два человека

Авария случилась 19 февраля в 11 часов дня
Варвара ДЫМ
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Авария на трассе в Новороссийске. Фото: ГИБДД Краснодарского края

Авария на трассе в Новороссийске. Фото: ГИБДД Краснодарского края

В Новороссийске в аварии с двумя большегрузами пострадали два человека. Сообщили сайту «КП»-Кубань» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Краснодарского края.

Авария на трасе в Новороссийске. Фото: ГИБДД Краснодарского края

Авария на трасе в Новороссийске. Фото: ГИБДД Краснодарского края

- По предварительным данным, около 11 часов утра 19 февраля в районе седьмого километра автодороги «ЖД петля» столкнулись два большегруза, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Краснодарского края. – Один из грузовиков выскочил на встречную полосу движения. Пострадали два человека.